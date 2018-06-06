Редкий скелет динозавра продали на аукционе за два миллиона евро

Скелет редкого хищного динозавра возрастом 150 млн лет был продан анонимному коллекционеру, пообещавшему выставить его в музее.

Скелет был найден в США в 2013 году, по словам специалистов, он принадлежал неопределенному виду из семейства аллозавровых, живших в юрском периоде. Длина скелета составляет почти 9 м, высота — 2,6 м. В то же время специалист по динозаврам Эрик Дженест усомнился в принадлежности останков к аллозавровым: "Скелет значительно крупнее, у него длиннее плечи и другое количество зубов. На самом деле разница между представленным останками и аллозаврами примерно такая же, как между человеком и гориллой".

В аукционе также приняли участие японские и шведские претенденты, но динозавр достался французскому коллекционеру. Пока не известно, где будут выставлены впечатляющие останки, пишет moya-planeta.