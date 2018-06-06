В Казани обрушились пол и потолок в одном из магазинов "Пятёрочка". ВИДЕО

В торговом помещении магазина "Пятёрочка" на улице Дежнёва в Казани произошло крупное обрушение.

Под частью торговых рядов обрушился пол, а в подсобном помещении ещё рухнула часть потолка. Сразу после ЧП включилась пожарная тревога — и люди экстренно покинули помещения. Видео с камер наблюдения внутри магазина опубликовал телеграм-канал Life Shot.

В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб, которые устанавливают причину обрушений и изучают вероятность новых.