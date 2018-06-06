Президент Интерпола Менг Хонгвей прибыл с визитом в Молдову

Президент Интерпола Менг Хонгвей (Meng Hongwei) прибыл с визитом в Молдову. Об этом в соцсетях сообщил министр внутренних дел Александр Жиздан. Он подчеркнул, что визит такого рода является премьерой для нашей страны.

Также Александр Жиздан рассказал, что визит направлен на укрепление сотрудничества полиции для борьбы с криминалом.

Менг Хонгвей примет участие в ряде официальных встреч и мероприятий, которые пройдут в МВД и его подразделениях.

Напомним, Александр Жиздан пригласил президента Интерпола посетить нашу страну во время генеральной ассамблеи Интерпола, которая прошла в Пекине в 2017 году.