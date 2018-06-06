Суд завершил слушания бизнесмена Александра Пинчевского по делу о платных парковках

Суд завершил слушания бизнесмена Александра Пинчевского по делу о платных парковках, в котором фигурирует бывший мэр столицы Дорина Киртокэ. Для миллионера, который выступал в качестве свидетеля, прошедшее заседание было четвертым по счету.

Как Пинчевский заявил в суде, бывший глава столичного генуправления транспорта Игорь Гамрецкий предупредил бизнесмена, что ему придется уступить 26% акции его компании.



Между тем Дорин Киртоакэ утверждает, что показания Александра Пинчевского лишь подтверждают невиновность бывшего мэра.



Прокурор в свою очередь настаивает, что бизнесмен подтвердил разумные подозрения.



После первых слушаний в качестве свидетеля Александр Пинчевский заявил телеканалу Prime, что никогда не общался с Дорином Киртоакэ, особенно по проекту об обустройстве в столице платных парковок.



По этому делу проходят несколько муниципальных чиновников, а Дорин Киртоакэ обвиняется в извлечении выгоды из влияния.



На следующем заседании суда в качестве свидетеля заслушают вице-мэра столицы Нистора Грозаву.





