Правительство призвало протестующих против роста цен на топливо к конструктивному диалогу, а не беспочвенному ультиматуму и созданию неудобств для большинства жителей Кишинева.
В своем официальном ответе на петицию группы митингующих, правительство пояснило, что не оно устанавливает тарифы на горючее. Но ранее глава кабмина уже обратился к НАРЭ с запросом о приостановлении решения о повышении цен до полного анализа ситуации. Премьер министр Павел Филип также просил НАРЭ доступно и прозрачно разъяснять гражданам методологию формирования тарифов. Более того, вчера глава кабмина предложил Минэкономики и инфраструктуры проанализировать законодательство в этом отношении и, при необходимости, внести изменения, чтобы избежать всяческих спекуляций.
Качество импортируемого и продаваемого на заправках горючего будут проверять аккредитованные структуры. О результатах проверок они будут отчитываться Министерству экономики и инфраструктуры, а также Агентству по защите прав потребителей. Соответствующие поправки нормативных актов были одобрены правительством 5 июня.
В официальном ответе на петицию протестующих правительство прокомментировало и ситуацию с водителем, которого полицейский оштрафовал за то, что на стекле его автомобиля были наклеены тарифы на горючее. МВД начало внутреннее расследование, а премьер ранее осудил действие инспектора.
В то же время, кабмин подчеркивает, что действия протестующих парализуют движение транспорта в Кишиневе и создают неудобства большинству горожан. И хотя граждане имеют право на свободное волеизъявление, куда продуктивнее было бы вести диалог. Ранее власти предлагали митингующим искать совместно конструктивные решения.
Отметим, что представители НАРЭ предложили митингующим встретиться и обсудить методологию формирования тарифа, а также мировые тенденции на нефтянных рынках. Прождав протестующих несколько часов, представитель НАРЭ сам отправился на Площадь Великого Национального Собрания, однако и там митингующие отказались от диалога. Лишь через некоторое время несколько представителей собравшихся согласились встретиться с руководством НАРЭ.
И хотя протестующие требуют снижения цен на горючее, ранее НАРЭ и без того приостановило свое решение по просьбе премьера, который предложил проанализировать ситуацию, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/pravitiel-stvo-ghruppie-protiestuiushchikh-protiv-tsien-na-toplivo-priedlaghaiem-dialogh-a-nie-ul-timatumy
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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РАК
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
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