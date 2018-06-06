Правительство призывает к диалогу протестующих

Правительство призвало протестующих против роста цен на топливо к конструктивному диалогу, а не беспочвенному ультиматуму и созданию неудобств для большинства жителей Кишинева.

В своем официальном ответе на петицию группы митингующих, правительство пояснило, что не оно устанавливает тарифы на горючее. Но ранее глава кабмина уже обратился к НАРЭ с запросом о приостановлении решения о повышении цен до полного анализа ситуации. Премьер министр Павел Филип также просил НАРЭ доступно и прозрачно разъяснять гражданам методологию формирования тарифов. Более того, вчера глава кабмина предложил Минэкономики и инфраструктуры проанализировать законодательство в этом отношении и, при необходимости, внести изменения, чтобы избежать всяческих спекуляций.

Качество импортируемого и продаваемого на заправках горючего будут проверять аккредитованные структуры. О результатах проверок они будут отчитываться Министерству экономики и инфраструктуры, а также Агентству по защите прав потребителей. Соответствующие поправки нормативных актов были одобрены правительством 5 июня.

В официальном ответе на петицию протестующих правительство прокомментировало и ситуацию с водителем, которого полицейский оштрафовал за то, что на стекле его автомобиля были наклеены тарифы на горючее. МВД начало внутреннее расследование, а премьер ранее осудил действие инспектора.

В то же время, кабмин подчеркивает, что действия протестующих парализуют движение транспорта в Кишиневе и создают неудобства большинству горожан. И хотя граждане имеют право на свободное волеизъявление, куда продуктивнее было бы вести диалог. Ранее власти предлагали митингующим искать совместно конструктивные решения.

Отметим, что представители НАРЭ предложили митингующим встретиться и обсудить методологию формирования тарифа, а также мировые тенденции на нефтянных рынках. Прождав протестующих несколько часов, представитель НАРЭ сам отправился на Площадь Великого Национального Собрания, однако и там митингующие отказались от диалога. Лишь через некоторое время несколько представителей собравшихся согласились встретиться с руководством НАРЭ.

И хотя протестующие требуют снижения цен на горючее, ранее НАРЭ и без того приостановило свое решение по просьбе премьера, который предложил проанализировать ситуацию, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/pravitiel-stvo-ghruppie-protiestuiushchikh-protiv-tsien-na-toplivo-priedlaghaiem-dialogh-a-nie-ul-timatumy