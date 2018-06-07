В ходе обысков по делу о коррупции в ASEM обнаружено более двух миллионов леев в домах задержанных

В результате обысков по делу коррупционной сети, раскрытой в ASEM, прокуроры обнаружили в домах задержаных более 2 000 000 леев в разной валюте.

Сегодня прокуроры должны решить, требовать ли ареста для лиц, задержанных на 72 часа. Напомним, что во вторник, 5 июня были задержаны 9 человек по итогам масштабных обысков по делу о коррупции. Это шестеро преподавателей Академии экономических знаний и трое посредников. Их подозревают в вымогательстве денег у студентов за сдачу экзаменов, защиту курсовых и дипломных работ. По данным НЦБК, за экзамены подозреваемые получали с каждого студента до 1000 леев, за производственную практику - до 1500 тысяч, а за курсовую или дипломную - от 8 000 до 11 000 леев.

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