В Россию экпортируют 80% молдавской черешни

80% черешни из Молдовы экспортируют в Россию. Несмотря на то, что отправлять продукцию на рынки Европы выгоднее, садоводы не решаются заключать контракты, так как опасаются более строгих требований к качеству и внешнему вида плодов.

Черешня, которую мы везем на европейские рынки, должна соответствовать определённым стандартам. Так, например, диаметр плодов должен быть не меньше 17 миллиметров.

И все же производители начинают все чаще смотреть на запад. Игорь Иванов девять лет экспортировал черешню в Россию. Сейчас пробную партию товара отправил в Румынию.

Привлекают европейские рынки и фермера из села Негурень Теленештского района Юрия Додона. Он уже обсудил условия с импортерами из Румынии.



Эксперты говорят, что в ЕС за килограмм молдавской черешни можно получить до двух с половиной евро.

"Когда у нас будет достаточный объем черешни, как например в этом саду, и плоды будут необходимого размера, тогда страны ЕС станут главными импортерами нашей продукции", - сказал исполнительный директор Moldova Fruct Юрий Фалэ.

В Молдове сады черешни занимают четыре тысячи гектаров. Ежегодно выращивают более 12 тысяч тонн плодов.





