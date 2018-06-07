В Каушанах на кладбище обнаружили труп: мужчина повесился на кресте своей жены

Мужчина из Бендер повесился на могиле жены. Трагедия произошла в селе Константиновка Каушанского района.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Каушан Сильвия Ветку заявила, что 6 июня 2018 года в 14.10 житель села Константиновка позвонил в полицию и сообщил, что на кладбище был обнаружен труп мужчины, который повесился на кресте жены, сообщает deschide.md.

Полиция установила, что речь идет о 49-летнем жителе Бендер, который приехал к своей теще, проживающей в селе Константиновка. Он помог ей по дому, а затем ушел в неизвестном направлении.

Позднее его нашли повешенным на могиле жены, которая скончалась в апреле.





