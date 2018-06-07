Кишинёвские кукольные театры подготовили новые спектакли для малышей

Начались школьные каникулы, и у детей появилось больше свободного времени для любимых занятий. А у актеров детских театров это горячая пора. Столичные кукольные театры подготовили для малышей новые спектакли.

Спектакль зарождается в ателье скульптора. Именно здесь делают кукол, которые потом расскажут детям добрые сказки.

Кукол, пока без лиц и одежды, отправляют в художественное и швейное ателье. Там их раскрашивают и шьют им наряды.

После долгих часов кропотливого труда куклы выходят на сцену, а актеры заставляют их оживать.

В конце каждого сезона кукол и декорации обновляют.





