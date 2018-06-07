У берегов Йемена затонуло судно к мигрантами: около 50 человек погибли

В Аденском заливе у берегов Йемена в результате крушения лодки с мигрантами 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила Международная организация по миграции.

По данным организации, всего в лодке находилось по меньшей мере 100 человек.

Отмечается, что все мигранты были из Эфиопии и надеялись найти работу в странах Персидского залива.

У берегов Йемена из-за сильных волн лодка начала наполняться водой, мигранты, которым удалось выжить, рассказали, что спасательных жилетов не было, пишет Корреспондент.