Впервые большинство постов в правительстве Испании заняли женщины

Новоназначенный премьер-министр Испании Педро Санчес назначил новое правительство, в состав которого вошли 11 женщин, сообщает издание El Pais.

Всего в испанском правительстве 18 министров. Женщины заняли посты вице-премьера, министра экологии, финансов, министра территориальной политики и общественных функций, экономики и бизнеса, здравоохранения, министра обороны, труда и миграции, образования, юстиции, министра промышленности и торговли.

Отмечается, что Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от левой партии Podemos и других партий, которые помогли прийти ему к власти, пишет Корреспондент.

Напомним, Санчес был назначен премьером после вынесения парламентом вотума недоверия правительству Мариано Рахоя 1 июня. Он вступил в должность 2 июня. В этот же день было назначено новое правительство Каталонии.