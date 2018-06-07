В Австралии появился "криптовалютный город"

В Австралии город Агнес Уотер в штате Квинсленд провозгласил себя первым "криптовалютным городом". Теперь здесь принимают в качестве оплаты несколько криптовалют.

Отмечается, что таким образом местные власти стремятся привлечь сюда еще больше туристов, пишет Корреспондент.

Более 30 местных компаний - от отелей и туроператоров до ресторанов - начали принимать в качестве оплаты биткоины (Bitcoin), Bitcoin Cash (Bitcoin.Cash), эфиры (ETH/USD), лайткоины (LTC/USD) и NEM.

За запуск цифровой платежной инфраструктуры отвечал австралийский криптостартап TravelbyBit.

В городе Агнес Уотер всегда много туристов, поскольку это ближайший населенный пункт к Большому Барьерному рифу. Однако, местных жителей там всего лишь две тысячи человек. Городок располагается примерно в 400 км к северу от Брисбена.

Идею превратить Агнес Уотер в криптогород предложил местный агент по недвижимости Гордон Кристиан. Его вдохновило замешательство коллеги, владельца местного бизнеса: тот хотел принять от клиента оплату в биткоинах, но не знал, как это сделать. Когда Кристиан решил самостоятельно во всем разобраться и узнал, что несколько магазинов в аэропорту Брисбена принимают криптовалюты. Он решил сделать то же самое, только во всем городе.