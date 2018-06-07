В Голландии сеть супермаркетов отказалась продавать сигареты

В голландских магазинах сети супермаркетов Lidl намерены отказаться от торговли сигаретами, сообщает издание Stuttgarter nachrichten.

Ожидается, что сигареты совсем исчезнут из ассортимента товаров к 20022 году. Причина – постоянное падение продаж, которое делает нерентабельной торговлю этим товаром.

В Lidl Netherlands, комментируя решение, заявили, что в последние годы был принят ряд мер по борьбе с курением, которые привели к падению продаж. В том числе в торговых точках сигареты были удалены из поля зрения покупателя.

"Тенденция в Нидерландах явно направлена на борьбу с курением. Мы видим это в кассе и не хотим выступать против этого. Вот почему это логичный шаг для нас - постепенно прекратить продажу сигарет", - говорится в заявлении компании.

Голландский государственный секретарь по вопросам здравоохранения Пол Блохуис рассказал о "фантастическом решении" ритейлера. Он надеется, что другие сети супермаркетов последуют примеру Lidl.

Сейчас правительство Нидерландов планирует распространить запрет на курение на террасах ресторанов, пишет Корреспондент.

Напомним, по оценкам ВОЗ, курение обходится мировой экономике в триллион долларов ежегодно.