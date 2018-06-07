Отголоски войны: в Петербурге нашли авиабомбу весом более 200 килограммов

Немецкая авиабомба весом более 200 килограммов времен Великой отечественной войны была найдена на проспекте Добролюбова в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Вчера во время строительных работ на проспекте Добролюбова, 14 была найдена авиабомба времен войны весом более 200 килограммов. Место находки было оцеплено сотрудниками полиции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, опасную находку вывезли на спецполигон и уничтожили, передает РИА Новости.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт обнаружения боеприпаса.