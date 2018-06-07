"Я хочу посмотреть в глаза этому монстру": мама погибшей девочки в Израиле рассказала об убийстве в детсаду

В преступлении подозревают 23-летнюю гражданку Украины. Дорина Винта не понимает, как такое вообще могла сделать женщина.

"Тот, кто сделал это с моей дочерью, - не человек, а чудовище, настоящий монстр. Я хочу, чтобы она остаток своей жизни провела в тюрьме и чувствовала то, что переживаю я". Так сказала 25-летняя Дорина Винта, гражданка Молдовы, чья годовалая дочь Ясмин была убита в частном детсаду Петах-Тиквы.

Дорина и ее муж вернулись два дня назад в Израиль из Молдовы, где они похоронили свою дочь. В беседе с корреспондентом "Едиот ахронот" женщина сказала, что не стала смотреть запись, сделанную скрытой камерой в детсаду. "У меня просто нет на это никаких сил, - призналась она. - Возможно, в будущем... Но не сейчас".

Вместе с тем Дорина хочет присутствовать на судебных заседаниях, где будет слушаться дело об убийстве Ясмин, в котором подозревают помощницу воспитательницы детсада, 23-летнюю гражданку Украины, также прибывшую на работу в Израиль, передает

"Я хочу посмотреть в глаза этому монстру, поднявшему руку на ребенка", - сказала Дорина.

По словам матери, ее дочь была маленьким ангелочком. Она все время улыбалась, смешно лопотала, начинала ходить. "Я до сих пор не в силах поверить, что чья-то жестокость разлучила нас дочерью. Но ведь, что ужасно, такое могло случиться не только с моей Ясмин, но и с любым, абсолютно любым ребенком. Вы понимаете это?", - говорит Дорина.

"Я знаю, что дети - это высшая ценность в Израиле. Поэтому я заклинаю родителей: проверяйте, кому вы доверяете своих детей!" - просит она.