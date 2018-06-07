Трейлер о темнокожем человеке-пауке взорвал сеть

Первый трейлер рисованного супергеройского фильма Человек-паук: Через вселенные стал интернет-хитом. Ролик за сутки собрал почти пять миллионов просмотров на YouTube-странице.

Известно, что в основу фильма положены комиксы Marvel Comics о персонаже Майлзе Моралесе. Он является школьником-афроамериканцем, которого Человек-паук Питер Паркер обучает всему, что знает сам.

По сюжету, именно Моралес должен стать следующим Человеком-пауком, которому предстоит миссия по спасению мира.

Премьера ленты ожидается в конце декабря этого года, пишет Корреспондент.