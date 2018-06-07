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СМИ: Меланья Трамп верит своему мужу в скандале с порноактрисой
// фото: AFP 2018 / Nicholas Kamm
12:17, 07 Jun 2018
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Супруга президента США Меланья Трамп верит своему мужу, а не заявлениям порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), которая утверждает, что имела связь с Дональдом Трампом, сообщает газета Hill со ссылкой на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

"Она (Меланья Трамп) верит своему мужу и не думает, что это правда ", — заявил Джулиани на деловой конференции Globes в Израиле.

"Я уважаю женщин — красивых женщин и женщин с ценностями — но женщину, которая продает свое тело для сексуальной эксплуатации, я не уважаю. Скажите мне, какое разрушение она перенесла. Тот, кто продает свое тело за деньги, не имеет доброго имени", — цитирует издание Джулиани.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. Затем Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил в эфире Fox News, что Трамп возместил Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил актрисе за молчание.

После заявлений Джулиани Белый дом был вынужден признать, что в какой-то момент Трамп узнал о предназначении средств, хотя по-прежнему утверждал, что в момент передачи денег это не было известно Трампу.




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