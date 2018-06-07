Авиакомпания Emirates представила салон первого класса на недавно приобретенных лайнерах Boeing 777-300ER. В них нет иллюминаторов. Пассажирам предлагают смотреть на небо и землю за бортом самолета с помощью "виртуальных окон". Там, где в обычных самолетах находятся иллюминаторы, в первом классе Emirates установлены круглые экраны, на которые посредством оптоволокна выводятся изображения с установленных на обшивке самолета камер.
Изображение "настолько качественное, что все выглядит гораздо лучше, чем если смотреть обычными глазами", - говорит президент компании Emirates Тим Кларк.
В будущем компания ставит перед собой задачу перейти к использованию лайнеров, в которых вообще не будет иллюминаторов, говорит он.
"Представьте себе: вы садитесь в самолет, на фюзеляже которого снаружи нет ни одного окна. Но когда попадаете внутрь - видите иллюминаторы", - говорит он.
Кларк считает, что это позволит оптимизировать конструкцию самолетов, передает ВВС. "В конструкции такого фюзеляжа без окон нет структурно слабых мест. Самолет становится легче, летит быстрее, выше, и тратит намного меньше топлива", - говорит Кларк.
По мнению профессора британского Университета Крэнфилда Грэма Брейтуэйта, самолеты без окон могут быть небезопасны: бортпроводникам в чрезвычайных ситуациях необходимо самим видеть, что происходит за бортом.
"Стюардессам в случае чрезвычайной ситуации нужно будет проверять обстановку снаружи, чтобы понять, например, нет ли там пламени, перед тем как открыть запасной выход и начать эвакуацию", - говорит профессор.
"Если для этого им нужно будет пользоваться системами, которые зависят от подачи электроэнергии, то такое решение авиационные регуляторы едва ли одобрят с легкостью", - считает он.
Однако в Европейском агентстве авиационной безопасности заявили, что не видят в этом проблем. "Мы не видим никаких сложностей, которые невозможно было бы преодолеть, чтобы обеспечить такой же уровень безопасности, как в самолетах с иллюминаторами", - говорит представитель регулятора.
Еще один возможный недостаток закрытого самолета в том, что подобное новшество может вызвать дискомфорт пассажиров, считает Брейтуэйт.
"Такой самолет легко может вызывать приступ клаустрофобии, а перелеты и так для многих - источник стресса", - говорит он.
"Частота обновления экранов тоже может вызывать непредвиденные побочные эффекты: будут ли они мерцать? Какой будет задержка? Как их свечение будет влиять на пассажиров при долгих перелетах?" - спрашивает он.
Авиаэксперт Джон Стрикленд согласен, что самолет без иллюминаторов прочнее самолета с окнами, и в случае если он окажется легче обычного самолета, то и экономнее.
"Все, что делает самолет легче, помогает экономить топливо", - говорит он. Однако сам эксперт все же предпочитает настоящие иллюминаторы. "Я немного помешан на окнах. Для меня искусственные никогда их не заменят", - говорит он.
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