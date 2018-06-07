В NASA задумались над коммерциализацией МКС

Американское космическое агентство NASA разрабатывает план коммерческого использования Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава NASA Джим Бриденстайн.

По его словам, сейчас эксплуатация МКС обходится в порядка $4 млрд в год. Бриденстайн отметил, что космическое агентство рассмотрит «ряд вариантов» коммерческой эксплуатации станции, сообщает Известия.ru.

«Некоторые из них могут быть такими, что МКС не существовало бы в ее нынешнем виде. Но, возможно, она [МКС] разделится на несколько разных компонентов. Некоторые из них могут быть отключены», — приводит его слова The New York Times.

По информации издания, администрация президента США предложила исключить прямые федеральные взносы на эксплуатацию МКС ​​к 2025 году и выделить $150 млн на поиск «коммерческих преемников», таких как SpaceX от и Blue Origin.

Специалисты корпорации Boeing, головного подрядчика NASA, считают, что передача МКС «на баланс» частному сектору уже к 2026 году экономически неосуществима.

«За этот период попросту не успеет развиться в достаточной степени «космическая экономика», чтобы силы рынка мощно диктовали коммерческое поведение на низкой околоземной орбите», — заявил старший вице-президент подразделения компании Джим Чилтон на слушаниях в сенате США.

Он подчеркнул, что МКС располагает значительным потенциалом, и отказ Вашингтона от финансовых вложений в проект МКС с 2025 года может поставить под угрозу позиции США в космической отрасли.