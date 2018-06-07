Власти Китая вернули на родину четыре тысячи беглых коррупционеров

Китайским властям удалось за последние три года вернуть на родину более 4 тыс. преступников в рамках антикоррупционной кампании "Небесная сеть". Об этом сообщает центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины.

По данным комиссии, в страну были возвращены 4141 преступник из 90 стран мира. Удалось в том числе поймать 825 бывших госслужащих и 52 человека из списка ста самых разыскиваемых властями КНР беглых преступников.

Также удалось вернуть денежные средства в размере 10 млрд юаней (около $1,58 млрд), которые были незаконно вывезены из страны.