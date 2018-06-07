СМИ: руководство "Евровидения" не хочет проводить конкурс в Иерусалиме

Руководство конкурса "Евровидение" предпочитает, чтобы в 2019 году он проводился не в Иерусалиме, а в другом израильском городе, такое заявление распространили израильские продюсеры конкурса в СМИ.

Проведение "Евровидения" в Израиле стало возможным благодаря победе израильтянки Нетты Барзилай на музыкальном конкурсе в мае нынешнего года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре после победы Барзилай написал в Twitter: "В следующем году – в Иерусалиме!".

В Европейском вещательном союзе (EBU) дали понять представителям израильской телерадиовещательной корпорации, что предпочли бы любой другой город Израиля в качестве места проведения конкурса "Евровидение-2019", но не Иерусалим. В EBU пояснили, что предпочитают город, который не будет вызывать политических или иных споров, пишет израильское издание "Исраэль ха-йом".

В четверг министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила журналистам, что если конкурс не состоится в Иерусалиме, то Израиль должен отказаться от его проведения.

Разговоры о будущем "Евровидения" приобрели тревожный оттенок после отказа футболистов Аргентины приехать на товарищеский матч в Иерусалим. На пресс-конференции министр Регев сказала, что "это произошло из-за угроз палестинских террористов Лионелю Месси и другим футболистам".

Ситуация с "Евровидением-2019" осложняется и в самом Израиле. О нежелательности проведения конкурса в Иерусалиме заявили лидеры ультраортодоксальных партий, посчитавших, что из-за него будет нарушена "святость субботы".

До сих пор место и дата проведения конкурса "Евровидения" не определены, и весь процесс подготовки находится на начальной стадии, пишет РИА Новости.







