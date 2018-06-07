Ученые создали мягкого робота для идеальных объятий

Немецкие инженеры разработали мягкого робота для того, чтобы выяснить, какие объятия больше всего нравятся людям.

Оказалось, что люди любят обниматься с теми, кто отпускает их сразу после того, как они сделали это. Также важно иметь тесный контакт с теми, кому доверяют и кого понимают.

В эксперименте принимали участие 30 человек, которые обнимались с роботом 12 раз. При этом исследователи меняли силу объятий и позы, передает Известия.ru.