Минэкономики объявило о льготных тарифах на перевозку стройматериалов по железной дороге

Министерство экономики и инфраструктуры объявляет, что в контексте запуска проекта «Хорошие дороги для Молдовы» экономические агенты, которые перевозят строительные материалы по железной дороге, будут пользоваться льготными тарифами.

Так, при перевозке товаров по территории Молдовы тариф составит от 3 центов тонна за километр. Стоимость варьируется в зависимости от типа строительных материалов, объема и типа вагона, передает Молдпрес.

Министерство экономики и инфраструктуры настоятельно призывает экономических агентов перевозить строительные материалы, необходимые для ремонта национальных и местных дорог, по железной дороге с целью сокращения числа крупнотоннажных грузовиков на автомагистралях, а также для предотвращения повреждения асфальтного покрытия на трассах.

Как уточнили в ГП «Железная дорога Молдовы», в 2017 году тариф на перевозку песка и гравия по железной дороге составлял от 66 до 148 леев за тонну в зависимости от расстояния.

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году железнодорожным транспортом было перевезено 4,8 млн. тонн грузов, что на 37,9% больше, чем в 2016 году. В структуре товаров, загружаемых в вагоны на железнодорожных станциях, доля строительных материалов составила 23,4% от общего объема против 11% в предыдущем году.

Инициированная правительством Национальная программа «Хорошие дороги для Молдовы» предусматривает ремонт и восстановление более 1200 км местных дорог в 1241 населенном пункте страны. Общий объем инвестиций – 1,6 млрд. леев.