В Чернобыле вторые сутки бушует пожар

Пожарные расчеты продолжают тушение «рыжего леса» в Чернобыле, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Пламя пытаются сбить на двух отдельных очагах, общая площадь которых составляет около 1,5 гектара. На месте работают 35 единиц техники и 150 человек.

По данным ведомства, радиационный фон в этой зоне, а также в Киеве и на промышленной площадке ЧАЭС не превышает норму.

«Рыжий лес», который считается самой загрязненной радиацией зоной Чернобыля, вспыхнул 5 июня. Причиной пожара, по мнению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, стало воспламенение сухой травы, которое перекинулось на лес.