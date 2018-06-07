Многодетная мать из Британии попыталась украсть яхту за 1 миллион евро из итальянского Портофино

50‐летняя британка Ларисcа Уотсон несколько месяцев путешествовала по Италии, не платя по счетам в отелях, ресторанах и салонах красоты. Из порта фешенебельного курорта Портофино она попыталась украсть яхту, стоимостью в один миллион евро. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Морской патруль задержал Уотсон на борту дорогой яхты Sangermani, когда она пыталась уплыть из порта итальянского города Портофино. В этом месте любят отдыхать такие знаменитости, как актриса Кэтрин-Зета-Джонс и футболист Уэйн Руни, сообщает 360tv.

Полиция Италии уже несколько месяцев разыскивала удачливую мошенницу. В том же Портофино Ларисса прошла процедуры в салоне красоте на 200 евро, но не заплатила за них. Ранее в Милане она остановилась в дорогом отеле и оставила там огромный счет. Руководство гостиницы никаких денег естественно не получило. Такой же случай произошел и в дорогом ресторане Вентимильи.

«Три месяца назад она была арестована в Реджо-ди-Калабрия после того, как не заплатила за свое пребывание в еще одной шикарной гостинице. Когда офицеры полиции арестовали ее, она сопротивлялась и была очень агрессивной. Мы подозреваем, что такие же незаконное действия она совершала по всей стране. Мы знаем, что она ранее в этом году была в Риме», — рассказали полицейские.

Также они добавили, что британка изысканна, хорошо образованна. Ведь ее принимали в лучших заведениях Италии. Кроме того, она подкована в мореплавании. Ведь она сама пришвартовалась в Портофино.

Ларисса Уотсон — мать четверых детей. Она родилась Кентербери, но жила в Белфасте. На ее странице в Facebook написано, что она является директором LW Creative Consulting. Также в соцсети Уотсон опубликовала следующую фразу: «Верна сама себе, я сама пишу свой собственный сценарий жизни». Кроме того, женщина указала, что брала уроки мореплавания в Палермо и на Сицилии.

В марте, будучи в Болонье, она оставила сообщение: «Только что меня попросили покинуть вечеринку Джеймса Оливера, потому что какая-то молоденькая девочка не нашла меня в списках. Нанимайте персонал, который не представит вас в невыгодном свете!».

Итальянские стражи порядка добавили, что семья мошенницы разыскивает ее. В Белфасте женщину считали пропавшей без вести.

На днях Лариса появилась на судебном слушании, где ей предъявили обвинения в воровстве. Она должна уехать из страны. Расследование продолжается.