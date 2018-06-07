Во вторник, 5 июня, по итогам масштабных обысков в рамках дела о коррупции были задержаны 9 человек. Речь идет о шести преподавателях Академии экономических знаний и троих посредниках. Их подозревают в вымогательстве денег у студентов за сдачу экзаменов, защиту курсовых и дипломных работ.

По данным НЦБК, за экзамены подозреваемые получали с каждого студента до 1000 леев, за производственную практику - до 1500 тысяч, а за курсовую или дипломную - от 8 000 до 11 000 леев.

В результате обысков по делу коррупционной сети, раскрытой в ASEM, прокуроры обнаружили в домах задержанных более 2 000 000 леев в разной валюте.