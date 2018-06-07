Коллективные трудовые споры будут решать за 10 рабочих дней

Кабмин предлагает установить конкретный срок – не более 10 рабочих дней для примирения сторон, участвующих в коллективных трудовых спорах с возможностью продления максимум на 5 рабочих дней.

Заключение правительства на проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова №154-XV от 28 марта 2003 года будет опубликован в завтрашнем номере "Официального монитора", передает Молдпрес.

Согласно документу, Примирительная комиссия осуществляет процедуру примирения сторон в течение не более 10 рабочих дней со дня создания комиссии. Этот срок может быть продлен только один раз с письменного согласия членов комиссии.

Если члены Примирительной комиссии приходят к согласию по требованиям, выдвинутым представителями работников, комиссия принимает обязательное решение для сторон спора, которое они направляют им в течение 24 часов с момента принятия.

В нынешней версии кодекс не устанавливает предельный срок для рассмотрения коллективного трудового спора в рамках соответствующей комиссии. В соответствии с положениями действующего Трудового кодекса РМ процедура примирения проходит между сторонами, участвующими в споре, в рамках одной из примирительных комиссий.