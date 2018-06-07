Симптомы болезни Паркинсона теперь можно отслеживать в Apple Watch

У Apple Watch появилась новая функция. Теперь «умные» часы могут отслеживать два основных признака заболевания в реальном времени. Такое заявление сделали представители компании на конференции WWDC 2018 во время презентации обновленной операционной системы гаджета WatchOS 5. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Приложение фиксирует два распространенных симптома болезни: тремор (дрожание рук) и дискинезию (непроизвольные движения разных частей тела). Пользователь сможет увидеть, сколько раз эти недуги появляются в течение дня, часа или минуты.

Таким образом Apple облегчит жизнь нездоровых людей. Ведь на данный момент такую диагностику проводит или физиотерапевт, к которому нужно идти на прием, или же сам человек, который дома ведет подробный дневник.

Программу ResearchKit, которая отслеживает состояние больных людей, появилась еще в марте 2015 года. Ранее ученые использовали ее, чтобы получить доступ к датчикам iPhone и Apple Watch. Благодаря ей исследователи изучили здоровье сна, аутизм, меланому и эпилепсию, пишет 360tv.