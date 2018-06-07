Токио надеется, что Трамп вернет похищенных КНДР японцев

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в Вашингтон, чтобы срочно встретиться с Дональдом Трампом - за считанные дни до встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Визит Абэ в США - это часть дипломатической игры в преддверии беспрецедентного саммита 12 июня в Сингапуре. Токио беспокоит то, что Трамп может за спиной Японии заключить сделку с Пхеньяном, которая ударит по японским интересам, передает ВВС.

Встречи Трампа и Абэ происходят регулярно, в них нет ничего необычного. Но как только стало известно о саммите Трампа и Ким Чен Ына, Абэ поторопился организовать встречу до него, чтобы успеть проговорить темы, актуальные для его страны.

Синдзо Абэ заявил, что будет говорить с Трампом о ядерной проблеме, ракетам и, что самое важное, о похищении людей.

В 70-е и 80-е годы 20 века Северная Корея похищала граждан Японии, которые использовались для обучения северокорейских разведчиков японскому языку, обычаям Японии и прочим важным для них сведениям.

Достоверно известно о 13 случаях похищения, но историки полагают, что реальная цифра может быть выше. Большинству похищенных было 20-30 лет. Самой младшей, Мэгуми Ёкоте, было всего 13, когда в ноябре 1977 года в городе Ниигата ее похитили северокорейские агенты.

Большинство похищенных не имели отношения к политике.

Государственное информационное агентство КНДР утверждало, что "этот вопрос был разрешен" и обвинило Японию в раздувании проблемы с тем, чтобы навредить процессу освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия.