Везунчик: ливанец во второй раз выиграл джекпот в одной и той же лотерее в Дубае

Гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз лотереи Dubai Duty Free в размере одного миллиона долларов, сообщает во вторник эмиратское издание Gulf News.

В первый раз 73-летний гражданин Ливана победил в лотерее, регулярно проводимой магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Дубая, в ноябре 2012 года, передает РИА Новости. По правилам лотереи Millennium Millionaire, проводимой с 1999 года, каждый раз среди участников реализуется по пять тысяч билетов номиналом 1 тысяча дирхамов ОАЭ (278 долларов США). Отмечается, что за время ее проведения долларовыми миллионерами стали более 160 человек.

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