Ошибки в радиоуглеродном анализе могут изменить историю

Ключевой инструмент археологов по датированию биологических останков - радиоуглеродный анализ - оказался неточным.

Как сообщает Моя планета, новые исследования показывают, что главный инструмент датирования, которым пользуются археологи, может ошибаться на несколько десятилетий. Время, прошедшее с момента гибели организма, определяется путем сопоставления стабильных изотопов углерода с радиоактивным углеродом-14 в биологических фрагментах. Сравнение исторических эпох по радиоуглероду в Северном полушарии показало, что, возможно, ученые несколько поторопились с выводами о рассеивании углерода-14 в атмосфере.

Исследователи из Корнелльского университета изучили образцы можжевельника, произраставшего в Иордании в период между 1610 и 1940 годами, и составили точную временную шкалу ежегодных изменений содержания углерода-14 в атмосфере. Оказалось, что эти данные расходятся с официальной калибровкой на два десятка лет.

Разница может показаться не слишком существенной, однако есть примеры, когда такого рода неточности могут оказаться решающими. Так, спорным оказалось датирование археологических слоев бронзового и железного века в Тель-Рехове. Несколько десятилетий разницы могли бы положить конец продолжающимся дебатам по поводу библейского царства Соломона.

Автор исследования археолог Стюрт Мэннинг заявляет: «Наша работа показала ошибочность одной из фундаментальных основ. Выяснилось, что используемая до сего времени калибровочная кривая не была точной».