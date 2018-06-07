Художники веками рисовали молнию неправильно

Исследователи рассказали, как действительно выглядит молния.

Для изучения ученые выбрали 100 известных картин, изображающих молнии, и сопоставили их с фотографиями настоящих. Выяснилось, что художники рисуют молнии с меньшим количеством ответвлений, которые есть в реальности.

Так происходит потому, что художники находятся под влиянием античной традиции, где молния изображалась в виде зигзага. Сейчас, однако, тенденция меняется благодаря многочисленным фотографическим изображениям молний, передает Моя планета.

LiveScience приводит слова автора исследования Габора Хорвата из Будапештского университета: «Чтобы исправить ситуацию, художники могли бы изучать фотографии молний и их типичные признаки: количество ответвлений и деревообразную структуру».