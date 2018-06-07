Из Конституции будут исключены два понятия

Понятия «лицо с физическими, умственными и психическими отклонениями» и «лица с физическими, умственными и психическими отклонениями» будут заменены на «люди с ограниченными возможностями». Заключение правительства на проект закона о внесении изменений в статьи 50 и 51 Конституции Республики Молдова будет опубликовано в завтрашнем номере "Официального монитора".

Как сообщает Молдпрес, эти поправки были необходимы, чтобы Конституция будет приведена в соответствие с международным законодательством, а также национальным, которое было изменено ранее.

Это обязательство, принятое после ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов и Закона о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, принятого в марте 2012 года.

Ранее в целях гармонизации национального законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН были внесены изменения и дополнения в нормативные акты в различных областях, тем самым была устранена дискриминационная терминология.

Чтобы стать законом, проект о внесении изменений в статьи 50 и 51 Конституции Республики Молдова должен быть принят парламентом.