В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов

Инес Соррегьета — младшая сестра королевы Нидерландов Максимы была найдена мертвой в своей квартире в Буэнос-Айресе. Эту информацию местным СМИ подтвердил официальный представитель правительства Голландии.

Он сообщил, что Инес Соррегьета скончалась ночью 7 июня. По его словам, предположительно, речь идет о самоубийстве.

Тело 32-летней сестры королевы Нидерландов было найдено в ее квартире, расположенной в районе Альмагро Буэнос-Айреса. Для проведения экспертизы на место происшествия прибыли сотрудники полиции, передает Вести.ру.

По сведениям прессы Соррегьета лечилась от проблем с питанием и депрессии.