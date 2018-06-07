В Мехико объявлена экологическая тревога

6 июня в столице Мексики была объявлена экологическая тревога в связи с превышением максимально допустимой концентрации озона в воздухе. Соответствующее решение приняла Комиссия по окружающей среде мегаполиса.

На время действия тревоги применяются двойные ограничения на использование автотранспорта, напоминает ТАСС. также в течение этого периода промышленные предприятия обязаны на 30-40 процентов снижать объем выбросов в атмосферу под угрозой штрафа.

Приземный озон образуется из оксидов азота и летучих углеводородов под действием солнечного излучения. Он служит причиной возникновения респираторных заболеваний у людей.

По некоторым данным, из-за проблем с экологией в районе Мехико ежегодно умирают порядка 22 тысяч человек, отмечает Вести.ру.