Сколько жителей столицы пользуются общественным транспортом бесплатно

В муниципии Кишинёв около 20 тысяч человек имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте (троллейбусах и автобусах). Эта цифра не учитывает детей в возрасте до семи лет.

За пять лет назад число бенефициаров увеличилось, сообщило Главное управление общественного транспорта и путей сообщения в своём ответе на запрос Агентства IPN.



Правом бесплатного проезда обладают 14 категорий лиц: местные избранники, сотрудники полиции, Пограничной полиции, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны и Таможенной службы, члены народных дружин, зарегистрированные в муниципии Кишинёв (в период исполнения дружинных обязанностей, при наличии нарукавной повязки, удостоверения и нагрудного знака члена народной дружины). Также бесплатно пользоваться общественным транспортом могут граждане, награждённые Орденом Республики, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, награждённые орденами Славы трёх степеней; ветераны и лица с ограниченными возможностями вследствие войны, в том числе участники боевых действий в Афганистане и боевых действий по защите независимости и территориальной целостности Республики Молдова. Этим же правом обладают постоянные добровольные доноры крови и/или компонентов крови; почётные граждане муниципия Кишинёв.



За последние два года список пополнился ещё четырьмя категориями бенефициаров: жертвами политических репрессий, сотрудниками Государственной экологической инспекции, сотрудниками Государственной фельдъегерской службы и государственными служащими с особым статусом Министерства внутренних дел.



С 2016 года получатели компенсаций за транспорт могут совершать поездки на муниципальном общественном транспорте на основании годового абонемента, выдаваемого Управлением электротранспорта. Для этого нужно подать заявление об отказе от компенсации за транспорт в пользу годового абонемента.



Получателями компенсации являются пенсионеры и лица с ограниченными возможностями, за исключением работающих и осуществляющих предпринимательскую деятельность, ежемесячный доход которых не превышает 2000 леев.



В 2018 году, для выдачи компенсаций за транспорт или абонементов на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте, Главному управлению социальной помощи и здравоохранения было выделено из муниципального бюджета 62 миллиона леев, что на пять миллионов больше по сравнению с предыдущим годом.