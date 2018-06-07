"Плакать - это нормально": как Япония пытается остановить сокращение населения

На прошлой неделе 13 губернаторов японских префектур пообещали поддержать проект "Мы любим детей" ("We Love Babies Project"), который направлен на создание общества, "в котором дети могут плакать, когда и где захотят". Проект призывает людей, предприятия и рестораны использовать наклейки с надписью "плакать - это нормально" в попытке изменить то, как люди относятся к воспитанию детей, и остановить депопуляцию.

Проект был запущен еще в 2016 году, но сейчас он получил самую заметную поддержку, передает Вести.ру.



"Японское общество по-прежнему склонно заставлять матерей и отцов жалеть людей поблизости, когда их дети начинают плакать", - заявил губернатор префектуры Миэ Эйки Судзуки, которого цитирует Kyodo News. - Мы хотим изменить эту ситуацию в обществе".

Население Японии быстро стареет. Люди старше 65 лет составляют более четверти населения страны, при этом рождаемость устойчиво снижается.

В прошлом году в Японии родилось всего 946060 детей - это минимальный показатель за весь период сбора данных, то есть с 1899 года. Часть проблемы заключается в том, что в Японии уже сократилось количество женщин детородного возраста.



Чтобы решить проблему, власти страны пытаются создать благоприятные условия для тех, у кого есть дети. Япония также ищет таланты за рубежом, чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях старения и сокращения численности населения.



Осознавая необходимость привлечения талантов из-за рубежа, правительство премьер-министра Синдзо Абэ открыло двери высококвалифицированным иностранцам. Власти Японии предложили людям, которые соответствуют их строгим критериям, самый короткий в мире путь к получению вида на жительство. Впрочем, языковой барьер и жесткая деловая практика рассматриваются как препятствия для найма лучших иностранных работников в Японии.