Найдены следы скрытых землетрясений в Антарктиде

Новое исследование показывает, что подо льдом Антарктики происходят десятки землетрясений.

Ранее считалось, что масса льда давит на земные пласты и предотвращает их движение и, следовательно, землетрясения. Однако результаты новых исследований ставят эту гипотезу под сомнение.

"В конечном счете недостаток зафиксированной сейсмической активности происходит из-за недостатка инструментов для измерения. На самом деле в Антарктиде происходит такое же количество землетрясений, как и в других местах подобного рода"- говорит Аманда Лауф из Дрексельского университета Пенсильвани.

Лауф и ее команда установили в Антарктиде большое количество сенсоров, которые зафиксировали 27 небольших землетрясений магнитудой от 2,1 до 3,9 в 2009 году. Примерно такая же сейсмическая активность наблюдается на поверхности Канадского щита (северо-восток Канады и Гренландия), сообщает LiveScience.