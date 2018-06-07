Дипломаты отправились на родину вместе со своими семьями для прохождения медицинского обследования. Ранее сообщалось об эвакуации еще одного сотрудника генконсульства, который пожаловался на болезненные симптомы, вызванные акустическим воздействием, передает meduza.io.

Как ранее заявлял на слушаниях в Палате представителей госсекретарь Майк Помпео, симптомы пострадавшего в Гуанчжоу гражданина США были такими же, как у американских дипломатов, работавших на Кубе.

"Теперь, когда граждане США страдают от похожих симптомов в Гуанчжоу, американские чиновники начали подозревать, что к этому могут быть причастными другие страны, возможно, Китай или Россия", - пишет THE NEW YORK TIMES.