Разъярённый слон напал на лодку с туристами в Ботсване

В Ботсване на лодку с участниками сафари напал слон. Животное, по всей видимости, разозлилось из-за того, что люди приблизились к нему слишком близко. Видео было опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

Сообщается, что туристи плыли по реке Чоби, когда увидели слона, щипавшего водоросли. По словам очевидцев инцидента, такого поведения животного никто не ожидал.

"Я имею в виду, что могло пойти не так. Слоны же не особенно быстро плавают, верно?", - отмечает автор видео.

Туристы снимали слона на камеры, когда он внезапно бросился к лодке и ударил ее бивнями.

"Шум и катающиеся в такой близости, вероятно, раздражали его. Дело в том, что вокруг было несколько лодок, и наша оказалась заметно ближе других", - отметила женщина-очевидец.

В ходе инцидента никто не пострадал, а лодка продолжила свой ход, пишет Корреспондент.