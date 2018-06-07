В Италии полиция конфисковала более десяти тонн гашиша

В Италии правоохранители конфисковали более 10 тонн гашиша и задержали девять человек в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков. Об этом сообщает The Local со ссылкой на полицию в четверг, 7 июня.

По данным издания, операция прошла в 130 милях от южного побережья Сицилии. Правоохранители на протяжении двух суток следили за рыболовецким судном под флагом Нидерландов.

Были задержаны девять человек – восемь членов экипажа и капитан судна. Данные об их национальной принадлежности пока не раскрываются.

Изъятие партии гашиша стало частью серии международных операций под названием Libeccio International, которые направлены на борьбу с распространением наркотиков, пишет Корреспондент.