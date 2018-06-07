"Заявления о мнимой узурпации власти — спекуляция" - портал actual.md

Миф о «захваченном государстве» был разрушен, когда на выборах мэра Кишинева победил Андрей Нэстасе. Портал actual.md в сегодняшней публикации отметил, что заявления о мнимой узурпации власти — спекуляция, а ЦИК обеспечила правильность голосования 3 июня.

- После такого количества заявлений об узурпации власти, захваченном государстве и украденных выборах, правые псевдодемократы от Партии «Действие и солидарность», Платформы «Да», а также сторонники Усатого констатировали, что выборы действуют, голоса подсчитываются правильно и их кандидат Андрей Нэстасе может спокойно идти в ЦИК за своим мандатом генерального примара, - пишет actual.md. - Ругательства, мелодраматические, почти плачущие речи оппозиции о навеки захваченном государстве и тоталитаризме Плахотнюка оказались банальным шумом жалких политиков, единственная стратегия которых — постоянная виктимизация и выпрашивание голосов, - уточняет цитируемый источник.

Вышеназванный портал считает, что лидеры ПДС и Платформы «ДА» пускают пыль в глаза общества только для того, чтобы реабилитировать бывшего премьера Влада Филата, осужденного за коррупцию.

- То, что оппозиция сама себе противоречит, не особо важно для фанатиков ПДС и Платформы «ДА». Им важна политическая месть. Но должно ли все общество стать жертвой слабоумия из-за того, что некоторые любители власти хотят любой ценой показать всем, что дело Филата имеет будущее? - задается вопросом actual.md.

Автор публикации удивлен тем, что Майя Санду и Андрей Нэстасе говорят о борьбе с предполагаемой авторитарной системой.

- Миф о захваченном государстве говорит о том, что в Молдове все учреждения управляются Владом Плахотнюком — не только человеком, но и общей системой, которая не позволяет дышать демократии, воплощенной оппозицией. Этот миф не учитывает многих вещей: во-первых, то, что оппозиция не столь невинна и не столь некоррупционна. Раскрытие Шором информации о финансировании Майи Санду и хорошо известные связи Нэстасе с группой Цопа являются неоспоримыми доказательствами в этом контексте.