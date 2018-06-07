Миф о «захваченном государстве» был разрушен, когда на выборах мэра Кишинева победил Андрей Нэстасе. Портал actual.md в сегодняшней публикации отметил, что заявления о мнимой узурпации власти — спекуляция, а ЦИК обеспечила правильность голосования 3 июня.
- После такого количества заявлений об узурпации власти, захваченном государстве и украденных выборах, правые псевдодемократы от Партии «Действие и солидарность», Платформы «Да», а также сторонники Усатого констатировали, что выборы действуют, голоса подсчитываются правильно и их кандидат Андрей Нэстасе может спокойно идти в ЦИК за своим мандатом генерального примара, - пишет actual.md. - Ругательства, мелодраматические, почти плачущие речи оппозиции о навеки захваченном государстве и тоталитаризме Плахотнюка оказались банальным шумом жалких политиков, единственная стратегия которых — постоянная виктимизация и выпрашивание голосов, - уточняет цитируемый источник.
Вышеназванный портал считает, что лидеры ПДС и Платформы «ДА» пускают пыль в глаза общества только для того, чтобы реабилитировать бывшего премьера Влада Филата, осужденного за коррупцию.
- То, что оппозиция сама себе противоречит, не особо важно для фанатиков ПДС и Платформы «ДА». Им важна политическая месть. Но должно ли все общество стать жертвой слабоумия из-за того, что некоторые любители власти хотят любой ценой показать всем, что дело Филата имеет будущее? - задается вопросом actual.md.
Автор публикации удивлен тем, что Майя Санду и Андрей Нэстасе говорят о борьбе с предполагаемой авторитарной системой.
- Миф о захваченном государстве говорит о том, что в Молдове все учреждения управляются Владом Плахотнюком — не только человеком, но и общей системой, которая не позволяет дышать демократии, воплощенной оппозицией. Этот миф не учитывает многих вещей: во-первых, то, что оппозиция не столь невинна и не столь некоррупционна. Раскрытие Шором информации о финансировании Майи Санду и хорошо известные связи Нэстасе с группой Цопа являются неоспоримыми доказательствами в этом контексте.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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