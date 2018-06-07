Четыре молдавских бизнесмена и гражданин Турции оказались на скамье подсудимых

Прокуроры передали в суд дело об уклонении об уплате налогов на пять миллионов леев. В нем фигурируют четыре молдавских бизнесмена и гражданин Турции.

По данным следствия, они организовали две компании по импорту и торговле овощами и фруктами, но намерено искажали данные о их деятельности, доходах, а также цене на продукцию.

Обвиняемые выплатили государству ущерб в пять миллионов леев. Их дальнейшую судьбу определит суд. Если их признают виновными в совершении преступления, им грозит штраф в размере до 300 тысяч леев или до шести лет лишения свободы.