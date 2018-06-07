ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

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