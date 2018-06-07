Apple подозревают в краже логотипа и требуют 200 тысяч долларов компенсации

Американскую компанию подозревают в краже логотипа у блокчейн-стартапа по созданию сайтов Shift. Фирма требует от Apple 200 000 долларов, чтобы компенсировать репутационный вред, передаёт The Sun.

"Shift отправила письмо Apple, обвиняя её в краже лого и требуя 200 тысяч долларов на ребрендинг.

Я вижу некое сходство, но никак не кражу".

По словам представителей компании, лого новой функции Apple Shortcuts очень напоминает их эмблему: начиная от своеобразной восьмёрки и заканчивая цветом. Shift уверена, что купертиновцы намеренно позаимствовали логотип и требуют от них 200 000 долларов, чтобы стартап смог заказать себе новый. Представители компании разрешили купертиновцам оставить его себе, но выплатить компенсацию.

"Это умопомрачительно, что такой бренд, как Apple, украл наш логотип", — заявил представитель Shift. По его словам, разработка подобного лого обойдётся им в сумму от 300 до 1300 долларов, однако Apple должна выплатить 200 000 долларов, чтобы также покрыть репутационные издержки, сообщает life.ru.

Apple презентовала функцию Shortcuts ("Ярлыки"), имеющую свой логотип, 4 июня. Она позволяет привязать к командам для Siri готовые сценарии (например, по запросу "Хочу кофе" Siri оформляет заказ из ближайшей кофейни). Напомним, что в декабре прошлого года китайский бренд одежды KON подал в суд на купертиновскую компанию из-за "скопированного" логотипа для сервиса App Store.