Всё потому что кто-то слишком много ест: белый медведь ограбил склад продуктов и застрял в окне

Голодный белый медведь забрался на склад продуктов на острове Западный Шпицберген, Норвегия, и устроил там настоящий погром. Зверь разбил несколько бутылок с вином, объелся тёмным шоколадом и попытался сбежать, но застрял в окне.

Голодный белый медведь забрался на склад продуктов на острове Западный Шпицберген, Норвегия, и устроил там настоящий погром. Зверь разбил несколько бутылок с вином, объелся тёмным шоколадом и попытался сбежать, но застрял в окне. Сотрудница отеля сразу же вызвала спасателей, но, услышав шум вертолёта, медведь запаниковал и сумел самостоятельно вырваться из ловушки, пишет life.ru. После того, как зверь покинул место преступления, женщина выяснила, что он поломал стойки, разбил несколько бутылок с вином и уничтожил большое количество тёмного шоколада. Сейчас мохнатый грабитель разгуливает на свободе, никаких мер в его отношении предпринято не было.

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