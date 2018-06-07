Ученые: слова "сейчас будет немного больно" не помогают, а вредят

Перед уколом врачи часто говорят: «Сейчас будет немного больно». На самом деле это не помогает, а только обостряет чувствительность.

Калина Михальска из Калифорнийского университета в Риверсайде провела исследование, в ходе которого к руке пациентов прикасались теплой палочкой и просили обозначить ощущение от температуры: горячо, холодно или средне. Перед прикосновением раздавался сигнал, предупреждающий о приближении либо горячей палочки, либо холодной. Температура палочки не менялась и всегда была средней, но ответы респондентов разнились, передает Моя планета.

Реакция пациентов была «горячей», если их предупреждали сигналом о приближении горячей палочки, и наоборот. Температура не менялась.

Scientific American приводит слова Михальски: «Если мы им говорим, что с этим сигналом будет больнее, то пациентам действительно больнее. И напротив, если предупреждаем, что больно не будет, то им не так больно».

В исследовании приняли участие 25 взрослых, 48 детей и 27 детей с тревожным расстройством. Результаты оказались одинаковыми для всех трех групп.