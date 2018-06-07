Крушение самолета в Кении: выживших нет

Авиакомпания Fly SAX сообщила о судьбе экипажа и пассажиров одномоторного самолета Cessna, пропавшего на территории Кении два дня назад. Как оказалось, воздушное судно потерпело катастрофу, никто из находившихся на борту людей не спасся, говорится в пресс-релизе.

"К несчастью, мы получили информацию от спасателей, достигших места катастрофы, о том, что никто не выжил", - сказано в тексте.

Об исчезновении самолета авиакомпания сообщила 5 июня. Отмечалось, что воздушное судно, осуществлявшее рейс из города Китале в Найроби, за несколько минут до посадки перестало выходить на связь. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, передает newsru.com.

На поиски самолета были направлены спасатели. Обломки пропавшего воздушного судна были найдены в четверг утром в юго-западной части национального парка "Абердэр". Спасатели отследили сигналы с мобильных телефонов пассажиров и экипажа.

Они были зафиксированы в районе горы Кинангоп, сообщает Allafrica.com. Причины катастрофы пока неизвестны. Источник Reuters в правительстве Кении сообщил, что самолет врезался в гору.