Полиция Южной Кореи арестовала 48-летнего жителя страны, который решил протаранить на своем автомобиле ворота американского посольства в Сеуле, добиваясь, по его словам, иммиграции в США.
По данным полиции, которые приводит местное агентство Рёнхап, этот человек, двигаясь на машине во втором ряду, резко свернул в сторону посольства. Автомобиль напоролся на защитные заграждения, оставив нетронутыми ворота, а мужчина выскочил из машины и стал кричать по-английски: "Help me!" ("Помогите мне!"). Затем он заявил в полиции, что хочет иммигрировать в США.
Признаков алкогольного опьянения у задержанного не выявлено. Вместе с ним в машине находилась женщина, с травмой головы она доставлена в больницу, сообщает РИА Новости.
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