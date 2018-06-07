В Сеуле неизвестный пытался протаранить на машине ворота посольства США

Полиция Южной Кореи арестовала 48-летнего жителя страны, который решил протаранить на своем автомобиле ворота американского посольства в Сеуле, добиваясь, по его словам, иммиграции в США.

По данным полиции, которые приводит местное агентство Рёнхап, этот человек, двигаясь на машине во втором ряду, резко свернул в сторону посольства. Автомобиль напоролся на защитные заграждения, оставив нетронутыми ворота, а мужчина выскочил из машины и стал кричать по-английски: "Help me!" ("Помогите мне!"). Затем он заявил в полиции, что хочет иммигрировать в США.

Признаков алкогольного опьянения у задержанного не выявлено. Вместе с ним в машине находилась женщина, с травмой головы она доставлена в больницу, сообщает РИА Новости.





