Сообщили о двух версиях возникновения пожара в Чернобыле

Украинская полиция рассматривает две основные версии пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

"Вероятной причиной возникновения могло стать короткое замыкание линии электропередачи. В пользу этой версии говорит то, что диспетчеры зафиксировали соответствующую информацию о замыкании", — говорится в сообщении.

Второй вероятной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем во время ремонта. В полиции пояснили, что речь идет о работах по обслуживанию железнодорожного пути, проходящего через зону. Там обнаружены обмотанные тканью и смоченные в смазочных материалах палки, которые, как предполагают правоохранители, использовались при ремонтных работах.

По данным госслужбы по ЧС, 5 июня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелась трава, площадь пожара оставила 12 гектаров. К вечеру следующего дня пожар удалось локализовать, а на сегодня его площадь сократилась до 0,8 гектара.

По факту пожара возбудили уголовное дело, сообщаер РИА Новости.